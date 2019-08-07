2019-08-07T12:51:27+03:00
Общество

Программа «На ножах» перезагрузила ресторан в Ярославской области

Съемочная группа во главе с известным поваром Константином Ивлевым побывала в Ростове Великом
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Программа «На ножах» побывала в Ярославской области. Фото: телеканал "Пятница!".Программа «На ножах» побывала в Ярославской области. Фото: телеканал "Пятница!".
Изменить размер текста:

Программа «На ножах» перезагрузила ресторан в Ярославской области. Съемочная группа во главе с известным поваром Константином Ивлевым побывал в Ростове Великом.

- Именитый шеф Константин Ивлев решил проблемы местного ресторана «Покровские ворота». Константин Он помог владелице и сотрудникам заведения устранить недостатки в кулинарном и управленческом мастерстве, изменил название, а также скорректировал меню, чтобы спасти бизнес от неминуемого банкротства, - рассказали создатели программы.

Выпуск, посвященный поезде в Ростов Великий можно посмотреть в эфире телеканала «Пятница!» 7 августа в 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Управдом Дзержинского района заявил об отсутствии договора с «Безопасным городом»
Улицу Герцена в Рыбинске будут асфальтировать ночами
Рыбинец погасил долги по коммуналке перед отъездом на отдых заграницу
Председателя КУМИ Ярославля оштрафовали за нарушения в работе с многодетными семьями
В Ярославле задержали мужчин, которые делали закладки во Фрунзенском районе
Ярославский сторож украл из гаражного кооператива 400 тысяч, собранных на ремонт
В Ярославле потеплело на 5 градусов. Надолго?
Трое в больнице: в Ярославской области столкнулись иномарка и «шестерка»
Ярославец угнал автомобиль, но не справился с управлением и вылетел в кювет
В Ярославле приставы взыскали с должника почти десять миллионов рублей
Невероятный разворот «Локомотива» в Сочи
Детей, которые ушли из дома 3 августа в Рыбинске, нашли живыми
Сплин и Noize MC: В Ярославской области пройдет крупный музыкальный фестиваль
В Ярославле поликлиника с улицы Собинова переедет на проспект Октября
Экскаватор вместо крана: в Ярославле остановку демонтировали на ковше