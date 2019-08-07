СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-07T12:51:27+03:00

Съемочная группа во главе с известным поваром Константином Ивлевым побывала в Ростове Великом

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Программа «На ножах» перезагрузила ресторан в Ярославской области. Съемочная группа во главе с известным поваром Константином Ивлевым побывал в Ростове Великом.

- Именитый шеф Константин Ивлев решил проблемы местного ресторана «Покровские ворота». Константин Он помог владелице и сотрудникам заведения устранить недостатки в кулинарном и управленческом мастерстве, изменил название, а также скорректировал меню, чтобы спасти бизнес от неминуемого банкротства, - рассказали создатели программы.

Выпуск, посвященный поезде в Ростов Великий можно посмотреть в эфире телеканала «Пятница!» 7 августа в 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU