Программа «На ножах» перезагрузила ресторан в Ярославской области
Съемочная группа во главе с известным поваром Константином Ивлевым побывала в Ростове Великом
Программа «На ножах» побывала в Ярославской области. Фото: телеканал "Пятница!".
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Программа «На ножах» перезагрузила ресторан в Ярославской области. Съемочная группа во главе с известным поваром Константином Ивлевым побывал в Ростове Великом.
- Именитый шеф Константин Ивлев решил проблемы местного ресторана «Покровские ворота». Константин Он помог владелице и сотрудникам заведения устранить недостатки в кулинарном и управленческом мастерстве, изменил название, а также скорректировал меню, чтобы спасти бизнес от неминуемого банкротства, - рассказали создатели программы.
Выпуск, посвященный поезде в Ростов Великий можно посмотреть в эфире телеканала «Пятница!» 7 августа в 19 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU