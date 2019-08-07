2019-08-07T12:33:50+03:00
Общество

Рыбинец погасил долги по коммуналке перед отъездом на отдых заграницу

Сумма его задолженности составляла 68 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Судебные приставы наложили запрет на выезд из страны после того, как мужчина отказался добровольно отдавать деньги.Судебные приставы наложили запрет на выезд из страны после того, как мужчина отказался добровольно отдавать деньги.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Рыбинске мужчина был вынужден погасить свои долги по коммуналке из-за ограничения выезда за пределы России. Судебные приставы наложили данный запрет после того, как мужчина отказался добровольно отдавать деньги.

- Однако когда должник собрался выехать на отдых за пределы РФ, он лично явился в отдел судебных приставов и уточнил сумму долга, - пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - В этот же день должник оплатил задолженность в полном объеме и предоставил квитанцию об оплате.

После того, как мужчина внес в счет погашения долга 68 тысяч рублей, с него были сняты все ограния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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