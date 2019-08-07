Рыбинец погасил долги по коммуналке перед отъездом на отдых заграницу

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-07T12:33:50+03:00

Судебные приставы наложили запрет на выезд из страны после того, как мужчина отказался добровольно отдавать деньги. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Рыбинске мужчина был вынужден погасить свои долги по коммуналке из-за ограничения выезда за пределы России. Судебные приставы наложили данный запрет после того, как мужчина отказался добровольно отдавать деньги.

- Однако когда должник собрался выехать на отдых за пределы РФ, он лично явился в отдел судебных приставов и уточнил сумму долга, - пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - В этот же день должник оплатил задолженность в полном объеме и предоставил квитанцию об оплате.

После того, как мужчина внес в счет погашения долга 68 тысяч рублей, с него были сняты все ограния.

ИСТОЧНИК KP.RU