2019-08-07T12:23:51+03:00
Происшествия

Председателя КУМИ Ярославля оштрафовали за нарушения в работе с многодетными семьями

Прокуратура города выяснила, что чиновник слишком долго не отвечал на запросы о предоставлении земли
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Прокуратура Ярославля наказала председателя КУМИ за плохую работу с многодетными семьями.Прокуратура Ярославля наказала председателя КУМИ за плохую работу с многодетными семьями.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Прокуратура Ярославля наказала председателя городского комитета по управлению муниципальным имуществом за нарушения в работе с многодетными семьями. С жалобой на чиновников к правоохранителям обратилась жительница Ярославля, которая подала в КУМИ заявку на предварительное согласование предоставления ей земельного участка без проведения торгов на улице 2-й Новой.

- В ходе проверки установлены факты нарушения сроков рассмотрения заявлений о предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей. Согласно Земельному кодексу России, по поданному 26 февраля этого года заявлению решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка или об отказе должно было быть принято не позднее 28 марта. Однако приказ председателя КУМИ об отказе в предоставлении земли был издан лишь 16 апреля, - сообщили в прокуратуре Ярославля.

Всего правоохранители выявили пять таких фактов. По каждому на председателя КУМИ мэрии Ярославля возбудили дела об административных правонарушениях. В итоге чиновнику назначили штраф – 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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