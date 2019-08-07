2019-08-07T11:32:10+03:00
Происшествия

В Ярославле задержали мужчин, которые делали закладки во Фрунзенском районе

У них с собой было 26 свертков с веществом
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ярославские полицейские задержали 47-летнего и 48-летнего мужчин. В момент задержания они пытались оставить наркотическую закладку во Фрунзенском районе.

Правоохранители задержали подозреваемых. У них с собой оказалось 26 свертков с порошкообразным веществом. Их отправили на экспертизу.

– В ходе исследования сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД установлено, что это наркотическое синтетическое средство общей массой 37,925 граммов, – сообщили в ведомстве.

На «торговцев смертью» возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Программа «На ножах» перезагрузила ресторан в Ярославской области
Управдом Дзержинского района заявил об отсутствии договора с «Безопасным городом»
Улицу Герцена в Рыбинске будут асфальтировать ночами
Рыбинец погасил долги по коммуналке перед отъездом на отдых заграницу
Председателя КУМИ Ярославля оштрафовали за нарушения в работе с многодетными семьями
Ярославский сторож украл из гаражного кооператива 400 тысяч, собранных на ремонт
В Ярославле потеплело на 5 градусов. Надолго?
Трое в больнице: в Ярославской области столкнулись иномарка и «шестерка»
Ярославец угнал автомобиль, но не справился с управлением и вылетел в кювет
В Ярославле приставы взыскали с должника почти десять миллионов рублей
Невероятный разворот «Локомотива» в Сочи
Детей, которые ушли из дома 3 августа в Рыбинске, нашли живыми
Сплин и Noize MC: В Ярославской области пройдет крупный музыкальный фестиваль
В Ярославле поликлиника с улицы Собинова переедет на проспект Октября
Экскаватор вместо крана: в Ярославле остановку демонтировали на ковше