В Ярославле задержали мужчин, которые делали закладки во Фрунзенском районе

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-07T11:32:10+03:00

У них с собой было 26 свертков с веществом

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Ярославские полицейские задержали 47-летнего и 48-летнего мужчин. В момент задержания они пытались оставить наркотическую закладку во Фрунзенском районе.

Правоохранители задержали подозреваемых. У них с собой оказалось 26 свертков с порошкообразным веществом. Их отправили на экспертизу.

– В ходе исследования сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД установлено, что это наркотическое синтетическое средство общей массой 37,925 граммов, – сообщили в ведомстве.

На «торговцев смертью» возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU