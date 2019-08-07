В Ярославле задержали мужчин, которые делали закладки во Фрунзенском районе
У них с собой было 26 свертков с веществом
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Ярославские полицейские задержали 47-летнего и 48-летнего мужчин. В момент задержания они пытались оставить наркотическую закладку во Фрунзенском районе.
Правоохранители задержали подозреваемых. У них с собой оказалось 26 свертков с порошкообразным веществом. Их отправили на экспертизу.
– В ходе исследования сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД установлено, что это наркотическое синтетическое средство общей массой 37,925 граммов, – сообщили в ведомстве.
На «торговцев смертью» возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU