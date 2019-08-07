2019-08-07T10:39:04+03:00
Общество

В Ярославле потеплело на 5 градусов. Надолго?

Ночи по-прежнему будут холодные и пасмурные
Екатерина РЯБЦЕВА
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Днем ртуть в термометре поднимется до 21 градуса, а ночью снова станет прохладноДнем ртуть в термометре поднимется до 21 градуса, а ночью снова станет прохладноФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области потеплело на 5 градусов. Несмотря на выглянувшее солнце, кратковременные дожди не прекратятся. В целом погода будет облачной с пояснениями.

Днем ртуть в термометре поднимется до 21 градуса, а ночью снова станет прохладно: 4-9 градусов.

Потепление продлится до выходных и будет радовать ярославцев еще часть следующей недели. К концу недели снова начнутся дожди и градусы упадут на несколько делений.

Западный ветер – 5-10 метро в секунду. Метеорологическая видимость будет хорошая: 7000-9000 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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