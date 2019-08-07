В Ярославле потеплело на 5 градусов. Надолго?
Ночи по-прежнему будут холодные и пасмурные
Днем ртуть в термометре поднимется до 21 градуса, а ночью снова станет прохладноФото: Екатерина РЯБЦЕВА
Изменить размер текста:
В Ярославской области потеплело на 5 градусов. Несмотря на выглянувшее солнце, кратковременные дожди не прекратятся. В целом погода будет облачной с пояснениями.
Днем ртуть в термометре поднимется до 21 градуса, а ночью снова станет прохладно: 4-9 градусов.
Потепление продлится до выходных и будет радовать ярославцев еще часть следующей недели. К концу недели снова начнутся дожди и градусы упадут на несколько делений.
Западный ветер – 5-10 метро в секунду. Метеорологическая видимость будет хорошая: 7000-9000 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU