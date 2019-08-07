2019-08-07T09:50:17+03:00
Происшествия

Ярославец угнал автомобиль, но не справился с управлением и вылетел в кювет

За совершенное преступление мужчину приговорили к пяти годам тюрьмы
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Переславля-Залесского обратился местный житель, у которого угнали отечественный автомобиль. Машину украли прямо из-под окан владельца, из двора.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении угона установлен 34-летний знакомый потерпевшего, - добавили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - В ходе работы установлено, что автомобиль был открыт и злоумышленник беспрепятственно проник в салон, после чего осуществил запуск двигателя и скрылся.

Преступник не справился с управлением, и машина оказалась в кювете. На мужчину было заведено уголовное дело, суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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