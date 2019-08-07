В Ярославле приставы взыскали с должника почти десять миллионов рублей
В Ярославле судебные приставы добились от должника взыскания в размере девять с половиной миллионов рублей. Организация задолжала деньги нескольким физическим лицам, а также в бюджет.
- Судебный пристав уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительных производств, а также предупредил о принудительных мерах взыскания в случае неуплаты долга в установленный законом срок, - уточнили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - Однако должник не принял во внимание предупреждения судебного пристава.
В результате приставы заметили, что в собственности должника находится крупное нежилое здание. Имущество реализовал и с торгов и выручили 21 миллион. Сотрудники УФССП перевели часть средств в бюджет и взыскателям, остальную сумму отдали должнику.
ИСТОЧНИК KP.RU