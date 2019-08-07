2019-08-07T08:52:18+03:00
Общество

В Ярославле приставы взыскали с должника почти десять миллионов рублей

Получить такую сумму удалось благодаря реализации его имущества
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото: УФССП по Ярославской области.Фото: УФССП по Ярославской области.
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В Ярославле судебные приставы добились от должника взыскания в размере девять с половиной миллионов рублей. Организация задолжала деньги нескольким физическим лицам, а также в бюджет.

- Судебный пристав уведомил должника о возбуждении в отношении него исполнительных производств, а также предупредил о принудительных мерах взыскания в случае неуплаты долга в установленный законом срок, - уточнили в пресс-службе УФССП по Ярославской области. - Однако должник не принял во внимание предупреждения судебного пристава.

В результате приставы заметили, что в собственности должника находится крупное нежилое здание. Имущество реализовал и с торгов и выручили 21 миллион. Сотрудники УФССП перевели часть средств в бюджет и взыскателям, остальную сумму отдали должнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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