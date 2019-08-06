Невероятный разворот «Локомотива» в Сочи

6 Авг. 20:56 2019-08-06T20:56:52+03:00

Пропущенный за две минуты до сирены гол, который поставил «Локомотив» в положение проигрывающего, не выбил ярославцев из победного настроя

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Очередной матч на предсезонном турнире в Сочи «Локомотиву» предстояло провести с рижским «Динамо», который накануне сумел вырвать победу у питерского СКА. Команда нового главного тренера ярославской команды Крейга Мактавиша играла почти в полном своем составе, за исключением сборников. Но все легионеры смогли выйти на лед.

Несмотря на плотный график турнира с играми каждый день, обе команды начали игру в бодром темпе. Но в первом периоде ярославцы выглядели поактивнее, что и позволило открыть счет. На 15-й минуте тайма, играя в большинстве, продолжительный натиск наших парней привел к тому, что Николай Коваленко с правого края ложным замахом сдвинул на себя вратаря рижан, но шайбу выложил на левый фланг, где Павел Красковский мог перед броском в пустые ворота чуть ли не кофе испить – 1:0.

Еще больше перевес ярославцев обозначился во втором периоде, когда динамовцы, казалось, на пределе своих сил отбивались. Однако свои немногие, прямо сказать, моменты, ярославцы так и реализовали. И как оказалось, за это и были наказаны. Незадолго до второго перерыва «Локомотив» остался в меньшинстве, а едва штрафное время истекло, вместе с выходом Александра Полунина на лед в ворота Ильи Коновалова влетела шайба – 1:1.

Ярославцы попытались опротестовать взятие ворот из-за нахождения рижанина в зоне ворот Коновалова, но по новым правилам судьи расценили это нахождение, не повлиявшим на действия вратаря. Более жестокий удар «Локомотив» получил за две с небольшим минуты до конца периода. «Динамо», как и накануне против СКА, повернул счет в свою пользу – 2:1.

На то, чтобы хоть как то спасти игру, оставалось 140 секунд. И за эти две минуты ярославцы совершили фантастический комбэк. На предпоследней минуте новичок «Локомотива» Тай Ратти сделалт пас от синей линии к правому борту, но партнеры не успели к шайбе. Зато успел сам Ратти, сходу щелкнув по воротам рижан с острого угла. И ведь попал в узкий просвет между стойкой и вратарем – 2:2. Уже легче, хоть не проигрываем. Но фантастическим образом, точно через минуту защитник Александр Калинин делает свой выстрел от синей линии и точно, как и у Ратти, он оказывается точным – 3:2.

Победа, которая двумя минутами ранее казалась немыслимой! Браво, парни! «Локомотив» - «Динамо»(Рига) – 3:2 (1:0;0:0;2:1)

ИСТОЧНИК KP.RU