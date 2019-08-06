Детей, которые ушли из дома 3 августа в Рыбинске, нашли живыми

6 Авг. 20:30 2019-08-06T21:00:25+03:00

С детьми общаются специалисты, они выясняют причины ухода из дома. Фото: СУ СКР по Ярославской области

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В Рыбинске завершились поиски подростков, которые ушли из дома 3 августа 2019 года. Ранее стало известно, что из квартиры по месту жительства пропали 15-летний юноша и его 13-летняя сестра.

- Для координации действий участников поисковых мероприятий был создан оперативный штаб, - уточнили в пресс-службе Следственного Управления Следственного комитета России по Ярославской области. - В состав него вошли сотрудники органов внутренних дел, МЧС и волонтерских организаций.

В результате поисков подростков обнаружили в Рыбинске, дома у их приятелей. В настоящее время с детьми общаются специалисты, они выясняют причины ухода из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU