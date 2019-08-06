Сплин и Noize MC: В Ярославской области пройдет крупный музыкальный фестиваль

6 Авг. 20:08 2019-08-06T20:08:44+03:00

Для гостей мероприятия будут организованы фотозоны, детские площадки и зоны для отдыха. Фото: Правительство Ярославской области

Мероприятие «Летчик. Дача. Лето» будет проходить по Переславлем-Залесским с 9 по 11 августа

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Под Переславлем-Залесским с 9 по 11 августа пройдет семейный мультиформатный музыкальный фестиваль «Летчик. Дача. Лето». В мероприятии примут участие множество известных музыкантов.

- Трехдневная программа включает выступления «ДДТ», «Сплин», Noize MC, Пелагеи, Антохи MC, Дельфина, Найка Борзова, «Tequilajazzz», «Zdob si Zdub», «Shortparis» и многих других, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. – Кроме того, на фестивале будет работать фуд-корт, где можно попробовать национальные блюда из разных стран мира

Кроме того, для гостей мероприятия будут организованы фотозоны, детские площадки и зоны для отдыха. Помимо выступлений музыкантов на фестивале пройдет бумажное шоу и представление с фокусами.

ИСТОЧНИК KP.RU