2019-08-06T20:08:44+03:00
Общество

Сплин и Noize MC: В Ярославской области пройдет крупный музыкальный фестиваль

Мероприятие «Летчик. Дача. Лето» будет проходить по Переславлем-Залесским с 9 по 11 августа
Полина ЗАЙЦЕВА
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Для гостей мероприятия будут организованы фотозоны, детские площадки и зоны для отдыха.Для гостей мероприятия будут организованы фотозоны, детские площадки и зоны для отдыха.Фото: Правительство Ярославской области
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Под Переславлем-Залесским с 9 по 11 августа пройдет семейный мультиформатный музыкальный фестиваль «Летчик. Дача. Лето». В мероприятии примут участие множество известных музыкантов.

- Трехдневная программа включает выступления «ДДТ», «Сплин», Noize MC, Пелагеи, Антохи MC, Дельфина, Найка Борзова, «Tequilajazzz», «Zdob si Zdub», «Shortparis» и многих других, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. – Кроме того, на фестивале будет работать фуд-корт, где можно попробовать национальные блюда из разных стран мира

Кроме того, для гостей мероприятия будут организованы фотозоны, детские площадки и зоны для отдыха. Помимо выступлений музыкантов на фестивале пройдет бумажное шоу и представление с фокусами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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