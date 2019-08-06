Экскаватор вместо крана: в Ярославле остановку демонтировали на ковше

6 Авг. 18:21 2019-08-06T18:21:10+03:00

Мгновение, и остановка уже парит над автомобильной пробкой, а в качестве страховки – два прораба. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле на Октябрьской площади 6 августа около пяти часов вечера, в час-пик проводились работы по демонтажу остановочного комплекса. Все бы ничего, однако, из спецтехники у рабочих был только экскаватор.

На крышу остановки подрядчики прицепил трос, после чего водитель экскаватора зацепил его ковшом автомобиля. Мгновение, и остановка уже парит над автомобильной пробкой, а в качестве страховки – два прораба, изящно поддерживающие ее руками.

Ярославцы, находившиеся в это время поблизости, удивленно наблюдали за процессом демонтажа, некоторые из них даже решили запечатлеть сие действо на мобильные телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU