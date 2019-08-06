2019-08-06T16:22:14+03:00
Общество

1 сентября в Ярославле пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов»

Все, что нужно – не тратить огромные деньги на букеты ко Дню знаний, ведь они завянут в учительских уже через несколько дней, а помочь тем, кто не пришел на школьную линейку из-за тяжелой болезни
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: фонд помощи хосписам "Вера"ФОТО: фонд помощи хосписам "Вера"
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В благотворительной акции смогут поучаствовать школьники, учителя, родители, директора школ и детские сады.

– Подарите учителю один букет от всего класса, а сэкономленные средства переведите в поддержку тяжелобольных детей, – написала в Фейсбуке координатор акции Неждана Рекстон. – В этом году у нас новая планка — 900 детей, которые тяжело болеют и не могут быть на линейке.

Пожертвование может сделать один человек от класса или группы или каждый от себя. Не забудьте указать город, номер школы и класса. Только так организаторы смогут посчитать поступления и учесть перевод в отчете.

Как стать участником акции?

1. Договоритесь с учителем, родителями и детьми об участии — например, в общем чате.

2. Зарегистрируйтесь на сайте http://dvc.hospicefund.ru

3. Проверьте свою электронную почту: туда придет памятка участника акции.

4. Заберите сувениры по адресу: улица Некрасова, 41а. Сделать это можно с 5 по 30 августа в будние дни с 09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00).

Можете сделать сувениры самостоятельно: макеты пришлют вам на почту.

5. Придите на праздничную линейку с символикой акции.

6. Переведите сумму, запланированную на покупку букета, в фонд помощи хосписам «Вера». Варианты перевода средств тут: http://dvc.hospicefund.ru/kak_perevesti_sredstva

– В прошлом году нам удалось собрать 200 тысяч рублей. В этом году, надеюсь, получится больше, – поделилась Неждана.

Все подробности можете узнать у координаторов Нежданы Рекстон и Алексея Васикова.

Хештег акции: #ващапомощьнезавянет

Дети вместо цветов 2019.Видео: фонд помощи хосписам "Вера"

ИСТОЧНИК KP.RU

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