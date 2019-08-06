Ярославцам станут доступны шоурумы AliExpress в салонах связи

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-06T16:06:37+03:00

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Впервые в России Tele2 открывает зоны крупнейшего онлайн-ритейлера AliExpress в своих 30 салонах, сообщает пресс-служба оператора. В них можно протестировать и заказать товар с AliExpress, срок доставки которого составит от двух до десяти дней. До конца 2019 года проект охватит почти треть всей монобрендовой розницы оператора – около 1000 салонов.

Оператор открывает в своих салонах брендированные витрины, где представлены товары китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Проект Tele2 и AliExpress – первый на российском рынке опыт сотрудничества телеком-компании и онлайн-ритейлера и выхода крупнейшего мирового онлайн-гипермаркета в офлайн. Салон в новом формате представляет собой

торговую точку, на территории которой расположены одновременно салон связи Tele2 и шоурум AliExpress.

Партнерство двух компаний позволит сформировать уникальный клиентский опыт на основе интеграции онлайн-решений в офлайн. Также коллаборация продолжит тренд оператора на формирование digital-экосистем в рознице нового формата, позволяя потребителю самому «настроить» цифровой образ жизни. Сотрудничество Tele2 и AliExpress дает клиентам ряд преимуществ. Пользователь получает уникальный опыт живого взаимодействия с гаджетом и экосистемой дополнительных товаров. Помимо этого, при заказе товара по QR-коду, отсканированному в салоне Tele2, клиент получит свой заказ уже в срок до десяти дней. Первые 30 салонов Tele2 с витриной AliExpress уже открылись в четырех регионах присутствия оператор: в Москве, Челябинске, Казани и Екатеринбурге. До конца 2019 года оператор планирует расширить количество салонов с шоурумом AliExpress до 10.

Это составит почти треть всей монобрендовой розницы оператора. Проект охватит все крупные города присутствия Tele2, в том числе недавно запустившийся Ярославский регион.

ИСТОЧНИК KP.RU