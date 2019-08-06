2019-08-06T14:43:15+03:00
Звезды

Волковский вошел в двадцатку самых богатых театров Минкульта

За прошлый год учреждение заработало более 200 миллионов рублей
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Волковский вошел в двадцатку самых богатых театров Минкульта.Волковский вошел в двадцатку самых богатых театров Минкульта.
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Ярославский Волковский театр вошел в двадцатку самых богатых театров Минкульта. Такой рейтинг составило издание Forbes. Волковский попал в нем на 19 место. По данным издания, в прошлом году доход учреждения культуры составил 233,7 млн. рублей. Доля бюджетного финансирования равнялась 68,7%. 2,6 млн рублей составили благотворительные и спонсорские вклады.

Кстати, перовое место в рейтинге занял московский Большой театр, доход которого - 8,628 миллиарда рублей. На втором месте Мариинский театр Санкт-Петербурга, на третьем – Новосибирский театр оперы и балета.

Напомним, 27 марта было объявлено, что Волковский театр Ярославля и Александринский театр Петербурга ждет объединение. Против этого резко выступили многие ярославцы, в том числе и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. В итоге премьер-министр России Дмитрий Медведев приостановил действие постановление документа. Сейчас вопрос полностью снят с повестки дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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