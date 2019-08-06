2019-08-06T13:37:39+03:00
Происшествия

Ярославец купил 21 поддельную пятитысячную купюру на биткоины и забрал «фальшивки» в московском тайнике

Парень расплачивался подделками в брагинских магазинах
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мошенника вычислили и возбудили уголовное делоМошенника вычислили и возбудили уголовное делоФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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21-летний житель Дзержинского района в середине февраля купил через интернет 21 поддельную купюру номиналом в 5 тысяч рублей. Одна штука стоила 1825 рублей.

С помощью интернет-обменника он перевел деньги в биткоины и оплатил ими свою покупку. После этого ярославец получил информацию о тайнике с купюрами. Тайник находился в Москве.

Молодой человек забрал деньги и стал расплачиваться ими в продуктовых брагинских магазинах, покупая недорогие товары и забирая «настоящую» сдачу.

Вскоре он избавился от большей части поддельных купюр. Часть купюр он отдал знакомому для тех же целей.

Мошенника вычислили и возбудили уголовное дело.

– В рамках расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в полном объеме, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Теперь предприимчивый ярославец может отправиться за решетку на срок до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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