Ярославская область оказалась в числе регионов, которые обвинили в невыполнении условий федерального проекта по ФАПам

СЕГОДНЯ 13:32 2019-08-06T13:44:16+03:00

Ярославская область оказалась в числе регионов, которые обвинили не выполнили условий федерального проекта по ФАПам. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Ярославская область вошла в список 20 регионов, к которым есть претензии у федеральных властей из-за невыполнения условий федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». В частности, речь идет о непредоставлении земли под строительство или установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.

Разобраться в причинах, почему это не было сделано в установленные сроки, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил 5 августа Минздраву и Минэкономразвития России. А главам регионов рекомендовано максимально ускорить процесс выделения земли.

Между тем, в правительстве Ярославской области сообщили, что работа по созданию ФАПов в регионе ведется.

- В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Ярославской области уже в этом году будет построено четыре модульных ФАПа – в деревнях Белкино и Кузьмино, селе Покров и в Некоузском районе. Земельные участки под установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Ярославской области определены и предоставлены медицинским организациям. В Белкино ФАП уже практически готов, а в трех других населенных пунктах появятся к ноябрю этого года. Отставания в сроках у нас нет, идем четко по графику, - отметил заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев.

Напомним, основная цель федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» - обеспечение доступности медицинской помощи для населения и увеличение охвата жителей медицинской профилактикой.

ИСТОЧНИК KP.RU