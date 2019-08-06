В Ярославской области борются с незаконным пользованием природными недрами
В Ярославской области сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования совместно с полицейскими выявили факт незаконного пользования природными недрами. Работы в районе деревни Горки Рыбинского района велись с помощью крупной спецтехники.
- В отношении нарушителя возбуждено административное производство. Помимо выплаты штрафа ему предстоит возместить ущерб, нанесенный окружающей среде, - прокомментировали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Только за первые шесть месяцев этого года в сфере недропользования выявлено 87 нарушений. Общая сумма штрафов составляет 4 миллиона рублей.
На данный момент специалисты активно проводят внеплановые проверки на территории региона. Уточняется, что контрольные мероприятия регулярно проводятся по сообщениям местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU