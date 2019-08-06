Молодой человек из Ярославской области увидел в кювете машину и «обчистил» ее
Полиция нашла подозреваемого, у которого был автомобильный бортовой компьютер
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19-летний молодой человек из Рыбинска обнаружил недалеко от поселка Октябрьский на дороге Ярославль-Рыбинск брошенную в кювете отечественную машину. ВАЗ был после аварии и имел повреждения.
Рыбинец, ничего не смущаясь, открыл автомобиль и вытащил из него бортовой компьютер. Стоимость техники составила 3 тысячи рублей.
Полиция нашла предприимчивого парня, который взял то, что «плохо лежало» и возбудила на него уголовное дело по статье «Кража».
Бортовой компьютер вернули в машину. Расследование идет дальше.
ИСТОЧНИК KP.RU