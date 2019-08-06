В Рыбинске пропали двое детей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-06T12:13:39+03:00

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В Рыбинске Ярославской области идут поиски двоих детей – брата и сестры. 15-летний Виктор и 13-летняя Люба Лезновы исчезли 3 августа. Днем вышли из своей квартиры, которая находится в доме на улице Волжской Набережной, и после этого не вернулись.

- По факту их безвестного исчезновения детей следственным отделом по городу Рыбинску следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.

Следственное управление просит всех, кто видел подростков, сообщить об этом в следственный отдел по городу Рыбинску по телефону 8(4855) 28-12-81 либо по телефонам 02 и 102.

Пропавшему мальчику на вид 16 лет, он худощавый, ростом около 170 см, волосы русые, короткие, глаза голубые. Около правого глаза небольшая родинка. В момент исчезновения на нем были голубые спортивные брюки, черные кроссовки и синий полувер. Его сестре на вид 15 лет, ее рост - около 160 см, она плотного телосложения, волосы русые, длинные, глаза голубые. У правого глаза шрам около 2 см. На Любе были черные рваные джинсы, серая толстовка и розовые кроссовки. Возможно с собой у нее была розовая сумка на поясе, сотовый телефон «Самсунг без сим-карты» и связку ключей.

Известно, что дети раньше уходили из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU