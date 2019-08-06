В Ярославской области закупили лекарства для больных муковисцидозом детей
В Ярославской области закупили препарат «Креон» для детей, больных муковисцидозом. Всего на территории региона от заболевания страдают 28 малышей. Уточняется, что большая часть из них обеспечена препаратом до сентября, а остальные — до конца 2019 года.
- В ближайшее время для обеспечения пациентов препаратом «Креон» в 2020 году специалист-эксперт департамента по детской пульмонологии Ирина Ашерова готовит обоснование, в соответствии с которым департамент здравоохранения и фармации будет производить централизованную закупку для всех детей больных муковисцидозом уже на 2020 год, - сообщила начальник отдела лекарственного обеспечения департамента Анна Петушкова.
Напомним, муковисцидоз - это наследственное заболевание, при котором поражаются железы, страдает работа внутренних органов, а также возникают нарушения в работе органов дыхания.
ИСТОЧНИК KP.RU