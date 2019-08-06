2019-08-06T11:34:36+03:00
Здоровье

В Ярославской области закупили лекарства для больных муковисцидозом детей

Всего от данного недуга страдают 28 маленьких жителей региона
Полина ЗАЙЦЕВА
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Большая часть детей обеспечена препаратом до сентября, а остальные — до конца 2019 года.Большая часть детей обеспечена препаратом до сентября, а остальные — до конца 2019 года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Ярославской области закупили препарат «Креон» для детей, больных муковисцидозом. Всего на территории региона от заболевания страдают 28 малышей. Уточняется, что большая часть из них обеспечена препаратом до сентября, а остальные — до конца 2019 года.

- В ближайшее время для обеспечения пациентов препаратом «Креон» в 2020 году специалист-эксперт департамента по детской пульмонологии Ирина Ашерова готовит обоснование, в соответствии с которым департамент здравоохранения и фармации будет производить централизованную закупку для всех детей больных муковисцидозом уже на 2020 год, - сообщила начальник отдела лекарственного обеспечения департамента Анна Петушкова.

Напомним, муковисцидоз - это наследственное заболевание, при котором поражаются железы, страдает работа внутренних органов, а также возникают нарушения в работе органов дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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