2019-08-06T11:31:50+03:00
Общество

Ярославские приставы продали собственность бизнесмена за 21 миллион рублей и раздали долги

Оставшиеся деньги они вернули ярославцу
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: УФССП по Ярославской областиФОТО: УФССП по Ярославской области
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Одна ярославская организация задолжала нескольким физическим лицам и местному бюджету крупную сумму в 9,5 миллионов рублей. Приставы предупредили должника, что на него возбуждены исполнительные производства.

Он знал, что если в установленные сроки задолженность не будет погашена, то к нему применят принудительные меры.

Так и получилось. Приставы выяснили, что в собственности у ярославца нежилое здание, площадью 834 квадратных метра. Оно располагается в самом центре города. Его арестовали и реализовали с торгов за 21 миллион рублей. Купил здание местный предприниматель.

Взысканные средства перевели взыскателям и в бюджет, а остальные вернули должнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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