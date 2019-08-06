Ярославские приставы продали собственность бизнесмена за 21 миллион рублей и раздали долги
Одна ярославская организация задолжала нескольким физическим лицам и местному бюджету крупную сумму в 9,5 миллионов рублей. Приставы предупредили должника, что на него возбуждены исполнительные производства.
Он знал, что если в установленные сроки задолженность не будет погашена, то к нему применят принудительные меры.
Так и получилось. Приставы выяснили, что в собственности у ярославца нежилое здание, площадью 834 квадратных метра. Оно располагается в самом центре города. Его арестовали и реализовали с торгов за 21 миллион рублей. Купил здание местный предприниматель.
Взысканные средства перевели взыскателям и в бюджет, а остальные вернули должнику.
ИСТОЧНИК KP.RU