СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-06T11:25:59+03:00

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В Ярославле приостановили стройку у Павловской рощи. Это следует из ответа прокуратуры градозащитнице Елене Богдановой, который она выложила на своей страничке в соцсетях. В документе сказано, что срок действия разрешения на строительство дома около зеленой зоны истек. А продлевать его департамент строительства отказался. Также истекло время действия сделанного проекта оценки воздействия на окружающую среду. Кроме того, прокуратура внесла протест на изменения в правила землепользования и застройки, которые вообще сделали возможным строительство высотных домов рядом с памятником природы.

- На протяжении трех лет мы боремся за сохранение Павловской рощи - любимого места отдыха ярославцев с богатым историческим прошлым. Сколько отписок мы получили! Мол, все там по закону и строители ЖК «Павловский» ничего не нарушают! Мы объединились в общественное движение «Павловская роща» и публично заявили о том, что нарушаются федеральные законы. На территории памятника природы Генплан города Ярославля устанавливает функциональную жилую зону, а в охранной зоне предусмотрено высотное жилое строительство (до 75 метров). На днях мы получили ответ прокуратуры Ярославской области, в котором говорится, что прокуратура города Ярославля вынесла протест и ПЗЗ должны быть приведены в соответствие с градостроительным кодексом, - прокомментировала Елена Богданова.

Градозащитница поблагодарила прокуратуру за внимательное рассмотрение вопроса. А ярославцы под постом градозащитницы оставляют радостные комментарии.

Напомним, на общественных слушаниях по поводу строительства жители голосовали против.

ИСТОЧНИК KP.RU