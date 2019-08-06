2019-08-06T10:54:26+03:00
Политика

Алексей Торопов будет работать в администрации Ярославского района

Он будет курировать экономические и земельные вопросы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Алексей Торопов устроился в администрацию Ярославского района.Алексей Торопов устроился в администрацию Ярославского района.Фото: Мэрия Ярославля
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Бывший заместитель мэра Ярославля Алесей Торопов устроился работать в администрацию Ярославского района. Профиль его деятельности практически не поменялся. В мэрии Ярославля Торопов отвечал за социально-экономическое развитие, а в администрации Ярославского района займет пост заместителя главы по экономике, инвестициям и земельным вопросам.

Напомним, из мэрии Ярославля Торопов уволился в апреле, проработав в должности почти три года. Его место в городской администрации до сих пор вакантно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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