Ярославец выследил велосипед днем, чтобы ночью украсть его из подъезда

СЕГОДНЯ 10:37 2019-08-06T10:37:54+03:00

Мужчина рассказал, что из подъезда его дома на проспекте Толбухина украли велосипед Фото: Роман РЫЖИКОВ

Полиция нашла вора и выяснила, что на его счету не одна кража

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54-летний житель Кировского района обратился в полицию. Мужчина рассказал, что из подъезда его дома на проспекте Толбухина украли велосипед. Кто-то увез «железного коня» в ночное время суток.

Правоохранители начали поиски. Оказалось, что к краже велосипеда причастен 28-летний ранее судимый мужчина. Он признался в том, что совершил и рассказал, как выследил этот «объект» днем, а ночью совершил преступление.

Кстати, на нем числилась еще одна аналогичная кража в Ярославском районе.

– В настоящий момент возбуждены два уголовных дела, – рассказали в полиции. – Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU