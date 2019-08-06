2019-08-06T10:37:54+03:00
Происшествия

Ярославец выследил велосипед днем, чтобы ночью украсть его из подъезда

Полиция нашла вора и выяснила, что на его счету не одна кража
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мужчина рассказал, что из подъезда его дома на проспекте Толбухина украли велосипедМужчина рассказал, что из подъезда его дома на проспекте Толбухина украли велосипедФото: Роман РЫЖИКОВ
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54-летний житель Кировского района обратился в полицию. Мужчина рассказал, что из подъезда его дома на проспекте Толбухина украли велосипед. Кто-то увез «железного коня» в ночное время суток.

Правоохранители начали поиски. Оказалось, что к краже велосипеда причастен 28-летний ранее судимый мужчина. Он признался в том, что совершил и рассказал, как выследил этот «объект» днем, а ночью совершил преступление.

Кстати, на нем числилась еще одна аналогичная кража в Ярославском районе.

– В настоящий момент возбуждены два уголовных дела, – рассказали в полиции. – Общий ущерб составил более 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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