В Ярославле вора-рецидивиста связали хозяева дачного дома, куда он залез ночью
Осенью и зимой 2018 года 37-летний ярославец совершил несколько дачных краж в Заволжском районе.
Зайдя в очередной домик, злоумышленник понял, что хозяева находятся дома. Однако это его не остановило, и он рассчитывал, что люди спят.
Хозяйка проснулась, когда вор уже успел взять три мобильника и кухонный нож. Женщина стала кричать и звать на помощь мужа: завязалась борьба.
Агрессивный ночной гость пустил в ход нож и порезал мужчину, но все-таки хозяевам дома, несмотря на раны, удалось связать вора.
Далее ярославцы вызвали полицию.
– Уголовное дело в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ и одного преступления, предусмотренного статьей 162, направлено для рассмотрения в Заволжский районный суд города Ярославля, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU