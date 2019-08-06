2019-08-06T10:05:41+03:00
Происшествия

В Ярославле вора-рецидивиста связали хозяева дачного дома, куда он залез ночью

Злоумышленник успел схватить нож и порезать мужчину
Екатерина РЯБЦЕВА
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Осенью и зимой 2018 года 37-летний ярославец совершил несколько дачных краж в Заволжском районе.

Зайдя в очередной домик, злоумышленник понял, что хозяева находятся дома. Однако это его не остановило, и он рассчитывал, что люди спят.

Хозяйка проснулась, когда вор уже успел взять три мобильника и кухонный нож. Женщина стала кричать и звать на помощь мужа: завязалась борьба.

Агрессивный ночной гость пустил в ход нож и порезал мужчину, но все-таки хозяевам дома, несмотря на раны, удалось связать вора.

Далее ярославцы вызвали полицию.

– Уголовное дело в совершении четырех преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ и одного преступления, предусмотренного статьей 162, направлено для рассмотрения в Заволжский районный суд города Ярославля, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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