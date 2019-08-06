Житель Ярославской области пришел в магазин и украл из продуктовой корзины кошелек

СЕГОДНЯ 09:34 2019-08-06T10:20:44+03:00

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В полицию Гавлилов-Ямского района позвонили и рассказали, что там произошла кража.

Из корзины с продуктами неизвестный незаметно вытащил кошелек. В кошельке была крупная сумма денег: более 21 тысячи рублей.

Правоохранители с помощью камер видеонаблюдения нашли подозреваемого в воровстве. Им оказался 33-летний мужчина. Он во всем сознался и вернул хозяину украденные деньги.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража», – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU