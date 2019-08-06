2019-08-06T07:37:41+03:00
Общество

Ярославские следователи просят помощи в расследовании уголовного дела, связанного с рыбинской квест-комнатой и пострадавшей студенткой

Правоохранители ищут тех, кто участвовал в квесте «Воскрешение-лабиринт»
Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославские следователи продолжают расследование уголовного дела по факту травмирования 17-летней студентки в рыбинской квест-комнате.

В январе этого года студенты Рыбинского авиационного колледжа пришли на квест. В какой-то момент игра вышла из-под контроля. На улице организаторы подготовили пиротехническое зрелище, которое дети должны были наблюдать из окна. Участники не так поняли сценарий квеста, открыли окно первого этажа и стали выходить в него. Последней к выходу подошла Аня. Она уже хотела выпрыгнуть, как произошел пиротехнический взрыв. Снаряд отлетел студентке прямо в глаз.

Сотрудники Следственного комитета просят всех, кто участвовал с осени 2017 года по январь 2019 года в игровых мероприятиях в квест-комнате «Воскрешение-лабиринт» обратиться в следственный отдел Рыбинска по телефону: 8 (4855) 28-12-81.

Не забудьте сообщить свои контакты для дальнейшего взаимодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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