Ярославские следователи просят помощи в расследовании уголовного дела, связанного с рыбинской квест-комнатой и пострадавшей студенткой

СЕГОДНЯ 07:37 2019-08-06T07:37:41+03:00

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Ярославские следователи продолжают расследование уголовного дела по факту травмирования 17-летней студентки в рыбинской квест-комнате.

В январе этого года студенты Рыбинского авиационного колледжа пришли на квест. В какой-то момент игра вышла из-под контроля. На улице организаторы подготовили пиротехническое зрелище, которое дети должны были наблюдать из окна. Участники не так поняли сценарий квеста, открыли окно первого этажа и стали выходить в него. Последней к выходу подошла Аня. Она уже хотела выпрыгнуть, как произошел пиротехнический взрыв. Снаряд отлетел студентке прямо в глаз.

Сотрудники Следственного комитета просят всех, кто участвовал с осени 2017 года по январь 2019 года в игровых мероприятиях в квест-комнате «Воскрешение-лабиринт» обратиться в следственный отдел Рыбинска по телефону: 8 (4855) 28-12-81.

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ИСТОЧНИК KP.RU