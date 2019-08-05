2019-08-05T19:45:03+03:00
Спорт

Ярославские хоккеисты помогли олимпийской сборной России переиграть «Локомотив»

Второй матч на предсезонном турнире в Сочи «Локомотив» проиграл олимпийцам сборной России
Виктор ПОЛЯК
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В составе олимпийской сборной России, которая вместе с «Локомотивом» участвует в сочинском турнире, заявлена большая группа ведущих хоккеистов ярославского клуба. На матч с «Локомотивом» тренеры олимпийцев заявили сразу пятерых железнодорожников. Правда, голкипер Даниил Исаев против своих не играл, находясь в запасе. Зато все полевые ярославские игроки – Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Денис Алексеев и Даниил Мисюль – вышли в ударном звене сборной. Отсутствие ведущих, понятно, ослабило состав «Локомотива», что и показал ход матча. Ни о каких уступках партнёрам по команде речи быть не могло, что показал Артур Каюмов, на полном ходу жёстко впечатавший в борт Александра Калинина в первом периоде. Хоть и удалось ярославцам первыми добиться успеха и распечатать ворота сборной уже на 5-й минуте, что эффектно сделал Николай Коваленко с паса Александра Полунина, но это оказалось первым и последним взятием ворот сборной. Олимпийцы быстро отыгрались, а к перерыву уже вели в счете, когда реализовали штрафной бросок в ворота Александра Лазушина. Многим казалось нелогичным появление Лазушина на последнем рубеже, потому что накануне ворота «Локомотива» надежно защищал Илья Коновалов. Эти опасения еще больше усилились в третьем периоде, когда в течение двух минут шайба дважды оказывалась в воротах Лазушина. Правда, последний гол был целиком заслугой ярославцев. Сначала схлопотали ненужное удаление, а реализацию «лишнего» осуществил опять же ярославец Денисенко вместе с партнерами по ударному звену. Однако все опасения по Лазушину очень быстро были развеяны самим нашим голкипером, который в тяжелейшем испытания при почти двухминутной игре втроем против пятерых соперников блеснул высочайшим мастерством, несколько раз парировав опасные, причем, один из его сейвов заслужил настоящую овацию, когда Лазушин намертво поймал в ловушку шайбу после сильнейшего броска в пустой угол ворот..

Так что сборная просто была сильнее в этот день. Посмотрим, как «Локомотив» покажет себя в оставшихся матчах.

«Локомотив»- Олимпийская сборная России – 1:4(1:2;0:0;0:2)

ИСТОЧНИК KP.RU

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