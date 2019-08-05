В Рыбинск для мастер-класса приедет хоккеист НХЛ

5 Авг. 19:22 2019-08-05T19:22:25+03:00

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11 августа в Рыбинске пройдет хоккейный мастер-класс. Его проведет воспитанник «Локомотива» и игрок команды «Оттава Сенаторз» Артем Анисимов. Он встретится с юными спортсменами, а также поучаствует в семинаре для тренеров и педагогов спортшкол по хоккею и футболу.

Встреча пройдет в ДС «Полет» в 17 часов. Тренировки состоятся для воспитанников спортшколы №9.

В расписании мероприятий также есть время для личного общения и автограф-сессии.

Помимо Рыбинска игрок НХЛ посетит Переславль-Залесский и поселок Некрасовское.

ИСТОЧНИК KP.RU