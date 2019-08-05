В Рыбинск для мастер-класса приедет хоккеист НХЛ
Артем Анисимов встретится с маленькими спортсменами
Встреча пройдет в ДС «Полет» в 17 часовФото: Администрация Рыбинска
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11 августа в Рыбинске пройдет хоккейный мастер-класс. Его проведет воспитанник «Локомотива» и игрок команды «Оттава Сенаторз» Артем Анисимов. Он встретится с юными спортсменами, а также поучаствует в семинаре для тренеров и педагогов спортшкол по хоккею и футболу.
Встреча пройдет в ДС «Полет» в 17 часов. Тренировки состоятся для воспитанников спортшколы №9.
В расписании мероприятий также есть время для личного общения и автограф-сессии.
Помимо Рыбинска игрок НХЛ посетит Переславль-Залесский и поселок Некрасовское.
ИСТОЧНИК KP.RU