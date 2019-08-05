2019-08-05T17:44:39+03:00
Общество

В Ярославской области алиментщик скрывал от приставов автомобиль и доходы

Сумма, которую мужчина задолжал своей пятилетней дочке, составила более 44 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Приставы наложили арест на машину должника, а также заморозили деньги, поступающие на его счет. Фото: УФССП по Ярославской области.Приставы наложили арест на машину должника, а также заморозили деньги, поступающие на его счет. Фото: УФССП по Ярославской области.
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В Данилове Ярославской области приставы добились от должника информации о месте работы и имеющемся имуществе. Дело в том, что мужчина скрывался от выплаты алиментов своей пятилетней дочери. Судебные приставы нашли должника и напомнили ему о грозящей административной ответственности.

- Мужчина сразу сообщил приставам о новом месте работы и об имуществе, на которое можно обратить взыскание, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Выяснилось, что должник недавно устроился разнорабочим на одно из местных предприятий и имеет в собственности отечественный автомобиль.

Приставы наложили арест на машину должника, а также заморозили деньги, поступающие на его счет. Ограничение продлится до тех пор, пока мужчина не погасит долг в полном объеме. Общая сумма задолженности составляет более 44 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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