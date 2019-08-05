Под Рыбинском лось выбежал на дорогу, «подрезал» легковушку и скрылся
В Ярославской области под Рыбинском на Мышкинской автодороге чуть было не произошло ДТП с участием лося. Кадры с видеорегистратора, на которых запечатлено происшествие, появились в социальных сетях и вызвали бурное обсуждение среди ярославцев.
- Настоящая помеха справа, - шутят пользователи в социальных сетях. - Водитель - настоящий молодец, не растерялся и грамотно ушел от столкновения.
На видео видно, что животное неожиданно выбежало на дорогу и «подрезало» легковушку. К счастью, водитель авто успел среагировать и уйти от столкновения с животным. После этого лось спокойно убежал обратно в лес.
Лось на дороге. Видео: "Первый Ярославский Автопортал".Авто Новости Рыбинск
ИСТОЧНИК KP.RU