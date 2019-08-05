В Ярославле появится акт, регулирующий ремонт фасадов исторических зданий

СЕГОДНЯ 15:56 2019-08-05T15:56:51+03:00

В основном под действие документа попадут здания в центральной части города. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Разработку документа планируют завершить к новому году

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В мэрии Ярославля прошло рабочее заседание Градостроительного совета. На встрече эксперты обсудили проект нормативно-правового акта, который бы смог регулировать вопросы ремонта фасадов зданий в исторической части города.

- В основном под действие документа попадут здания в исторической части города, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Утеплять и красить фасады зданий можно будет только после получения специального документа.

По предварительным данным, завершить разработку документа планируют до нового 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU