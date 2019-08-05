В Ярославле появится акт, регулирующий ремонт фасадов исторических зданий
Разработку документа планируют завершить к новому году
В основном под действие документа попадут здания в центральной части города.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В мэрии Ярославля прошло рабочее заседание Градостроительного совета. На встрече эксперты обсудили проект нормативно-правового акта, который бы смог регулировать вопросы ремонта фасадов зданий в исторической части города.
- В основном под действие документа попадут здания в исторической части города, - уточнили в пресс-службе мэрии Ярославля. - Утеплять и красить фасады зданий можно будет только после получения специального документа.
По предварительным данным, завершить разработку документа планируют до нового 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU