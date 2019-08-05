2019-08-05T15:35:11+03:00
Происшествия

В Ярославле рабочий разбился, упав в шахту лифта с 17 этажа

Происшествие случилось на стройке в Дзержинском районе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле рабочий упал с 17 этажа.В Ярославле рабочий упал с 17 этажа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На стройке в Ярославле погиб 25-летний рабочий. Происшествие случилось в конце июня, но известно о нем стало только сейчас. Мужчина работал на строительстве многоквартирного дома в Дзержинском районе.

- Выполняя работы, вследствие допущенных ответственными лицами нарушений правил безопасности, мужчина упал в шахту лифта с высоты 17 этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

СК завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. Идет сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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