В Ярославле рабочий разбился, упав в шахту лифта с 17 этажа

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-05T15:35:11+03:00

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На стройке в Ярославле погиб 25-летний рабочий. Происшествие случилось в конце июня, но известно о нем стало только сейчас. Мужчина работал на строительстве многоквартирного дома в Дзержинском районе.

- Выполняя работы, вследствие допущенных ответственными лицами нарушений правил безопасности, мужчина упал в шахту лифта с высоты 17 этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

СК завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. Идет сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU