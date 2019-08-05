В Ярославле рабочий разбился, упав в шахту лифта с 17 этажа
На стройке в Ярославле погиб 25-летний рабочий. Происшествие случилось в конце июня, но известно о нем стало только сейчас. Мужчина работал на строительстве многоквартирного дома в Дзержинском районе.
- Выполняя работы, вследствие допущенных ответственными лицами нарушений правил безопасности, мужчина упал в шахту лифта с высоты 17 этажа. От полученных травм потерпевший скончался на месте, - сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.
СК завел уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека. Идет сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU