2019-08-05T13:50:08+03:00
Происшествия

В Ярославле осудили серийного вора, уклоняющегося от отбывания наказания

Мужчина отправится в колонию строго режима на четыре года
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступник украл из подъездов жилых домов шесть велосипедов и коляску.Преступник украл из подъездов жилых домов шесть велосипедов и коляску.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудили 30-летнего серийного вора, который обвинялся в совершении десяти краж, а также уклонении от административного надзора. В суде установлено, что в период с мая по октябрь2018 года преступник украл из подъездов жилых домов шесть велосипедов, коляску и зеркало заднего вида из иномарки «Мерседес Бенц».

- Кроме того, подсудимый совершил две квартирные кражи, в ходе которых похитил бытовую технику и личные вещи владельцев, - добавили в пресс-службе региональной прокуратуры. - Свою вину подсудимый полностью признал.

С учетом всех обстоятельств следствия, суд приговорил преступника к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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