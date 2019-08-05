2019-08-05T13:05:53+03:00
Происшествия

Схватил кувалду и вышел из комнаты: пьяный ярославец угрожал пожилому отчиму убийством

Полиция возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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Пенсионер сделал замечание пасынку, и это его разозлилоПенсионер сделал замечание пасынку, и это его разозлилоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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37-летний ярославец проживал вместе с мамой и 62-летним отчимом на улице Труфанова. В начале марта он пришел домой пьяный и стал вести себя агрессивно. Пенсионер сделал ему замечание, которое разозлило пасынка. Тот схватил кувалду и стал угрожать пожилому мужчине убийством.

Мужчина воспринял все буквально и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

– В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый страдает наркоманией, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Агрессивный ярославец может быть отправлен за решетку до двух лет. Ранее он не был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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