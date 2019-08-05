Где жители Рыбинска смогут бесплатно сделать тест на ВИЧ-инфекцию

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-05T11:54:57+03:00

Результаты теста станут доступны через 10-15 минут после сдачи крови Фото: Администрация Рыбинска

Изменить размер текста: A A

В Рыбинске в рамках Всероссийской акции Министерства здравоохранения РФ пройдет анонимное ВИЧ-тестирование. Мобильный пункт будет работать в городе 27 августа.

Сдать кровь на ВИЧ можно будет на трех городских площадках:

1. с 11:30 до 13:00 на ул. Фурманова в районе дома №129;

2. с 13:30 до 15:30 на площади Жукова;

3. с 16:00 до 18:00 на проспекте Ленина (центральные проходные ПАО «ОДК «Сатурн»).

Тестирование проводится бесплатно. Результаты теста станут доступны через 10-15 минут после сдачи крови.

ИСТОЧНИК KP.RU