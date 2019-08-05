2019-08-05T11:54:57+03:00
Общество

Где жители Рыбинска смогут бесплатно сделать тест на ВИЧ-инфекцию

Администрация города опубликовала три площадки
Екатерина РЯБЦЕВА
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Результаты теста станут доступны через 10-15 минут после сдачи кровиРезультаты теста станут доступны через 10-15 минут после сдачи кровиФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске в рамках Всероссийской акции Министерства здравоохранения РФ пройдет анонимное ВИЧ-тестирование. Мобильный пункт будет работать в городе 27 августа.

Сдать кровь на ВИЧ можно будет на трех городских площадках:

1. с 11:30 до 13:00 на ул. Фурманова в районе дома №129;

2. с 13:30 до 15:30 на площади Жукова;

3. с 16:00 до 18:00 на проспекте Ленина (центральные проходные ПАО «ОДК «Сатурн»).

Тестирование проводится бесплатно. Результаты теста станут доступны через 10-15 минут после сдачи крови.

ИСТОЧНИК KP.RU

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