Где жители Рыбинска смогут бесплатно сделать тест на ВИЧ-инфекцию
Администрация города опубликовала три площадки
Результаты теста станут доступны через 10-15 минут после сдачи кровиФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске в рамках Всероссийской акции Министерства здравоохранения РФ пройдет анонимное ВИЧ-тестирование. Мобильный пункт будет работать в городе 27 августа.
Сдать кровь на ВИЧ можно будет на трех городских площадках:
1. с 11:30 до 13:00 на ул. Фурманова в районе дома №129;
2. с 13:30 до 15:30 на площади Жукова;
3. с 16:00 до 18:00 на проспекте Ленина (центральные проходные ПАО «ОДК «Сатурн»).
Тестирование проводится бесплатно. Результаты теста станут доступны через 10-15 минут после сдачи крови.
ИСТОЧНИК KP.RU