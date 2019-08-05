В рыбинском полумарафоне «Великий хлебный путь» участвовали 1875 человек
В Ярославскую область прибыли спортсмены из 33 регионов России
Участие в забеге приняли спортсмены из других стран.Фото: Правительство Ярославской области
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В Рыбинске 3 августа в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу» состоялся полумарафон «Великий хлебный путь». Для участия в забеге в Ярославскую область приехали спортсмены из 33 регионов России и нескольких стран мира.
- На старт вышли 1875 участников, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Самому юному бегуну - 4 года, а самому опытному - 79 лет.
Помимо классических дистанций в программу мероприятия вошли детский забег на 300 метров, а также специальный забег для учеников школ адаптивной физкультуры на 600 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU