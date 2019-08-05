На каких производствах ярославцы смогут зарабатывать хорошие деньги
Ярославльстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в области за первое полугодие 2019 года
Финансисты и страховщики могут получать около 52 тысяч рублей в месяцФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Выгоднее всего оказалось работать на фармацевтических производствах. Средняя ежемесячная зарплата сотрудников таких предприятий составляет более 89 тысяч рублей. На второе место в рейтинге Ярославльстата забрались производства химических веществ. Там ярославцы могут получать почти 56 тысяч рублей в месяц.
Также жители региона неплохо зарабатывают в сфере спорта и досуга – в среднем 54 тысячи рублей.
Финансисты и страховщики могут получать около 52 тысяч рублей в месяц.
Ничуть не хуже живут сотрудники производства напитков. Их зарплаты достигают 51 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU