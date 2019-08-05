Добрынинский мост в Ярославле будет ремонтировать группа компаний «ЕКС»
Сейчас прорабатывают схему его перекрытия
Добрынинский мост в Ярославле будет ремонтировать группа компаний «ЕКС».Фото: Роман РЫЖИКОВ
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Добрынинский мост в Ярославле будет ремонтировать группа компаний «ЕКС». Она стала победителем торгов, итоги которых подвели 2 августа. Контракт с подрядчиком планируют заключить 13 августа.
- Сейчас прорабатывают схему перекрытия и временных сооружений, - пояснил директор ДГХ Сергей Тальянов.
В Ярославле 3 июля на Добрынинском мосту был зафиксирован провал деформационного шва на аварийных опорах. О том, что путепровод находится в аварийном состоянии говорили уже много лет. Был запланирован его капитальный ремонт. Для безопасности жителей в настоящее время сквозное автомобильное движение по мосту закрыли.
ИСТОЧНИК KP.RU