СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-05T10:53:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Добрынинский мост в Ярославле будет ремонтировать группа компаний «ЕКС». Она стала победителем торгов, итоги которых подвели 2 августа. Контракт с подрядчиком планируют заключить 13 августа.

- Сейчас прорабатывают схему перекрытия и временных сооружений, - пояснил директор ДГХ Сергей Тальянов.

В Ярославле 3 июля на Добрынинском мосту был зафиксирован провал деформационного шва на аварийных опорах. О том, что путепровод находится в аварийном состоянии говорили уже много лет. Был запланирован его капитальный ремонт. Для безопасности жителей в настоящее время сквозное автомобильное движение по мосту закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU