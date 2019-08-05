Судимый ярославец угнал машину, чтобы прокатиться на ней
Патрули нашли авто и задержали угонщика
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В полицию Красноперекопского района обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2105. Он оставил «пятерку» в своем дворе.
Патрульная служба обнаружила угнанное авто. Злоумышленником оказался ранее судимый 28-летний парень.
В отношении подозреваемого подразделением дознания отдела ОМВД России по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Угонщик во всем сознался и признался, что просто хотел прокатиться на чужой машине.
Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU