2019-08-05T10:49:50+03:00
Происшествия

Судимый ярославец угнал машину, чтобы прокатиться на ней

Патрули нашли авто и задержали угонщика
Екатерина РЯБЦЕВА
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В полицию Красноперекопского района обратился 31-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль ВАЗ-2105. Он оставил «пятерку» в своем дворе.

Патрульная служба обнаружила угнанное авто. Злоумышленником оказался ранее судимый 28-летний парень.

В отношении подозреваемого подразделением дознания отдела ОМВД России по Красноперекопскому городскому району возбуждено уголовное дело, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Угонщик во всем сознался и признался, что просто хотел прокатиться на чужой машине.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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