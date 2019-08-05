В Рыбинске полицейские задержали пьяного водителя, лишенного прав

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-05T10:48:50+03:00

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В Рыбинске сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который повторно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль преступника остановили в районе улицы Волочаевской в ночное время суток.

- За рулем иномарки «Фольксваген Тигуан» находился 25-летний местный житель, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - У молодого человека прослеживались признаки алкогольного опьянения.

Преступник отказался от прохождения медицинского освидетельствования. На мужчину заведено уголовное дело. Уточняется, что ранее автолюбитель уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU