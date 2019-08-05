«Не надо было раскачиваться»: власти Ярославля прокомментировали ситуацию с упавшей с каната девочкой

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-05T10:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

На общегородском совещании в мэрии Ярославля 5 августа обсудили происшествие на детской площадке в Дзержинском районе. Здесь, на Ленинградском проспекте, у дома №97, 2 августа под 10-летней девочкой оборвался канат. Ребенок упал на землю и повредил спину.

- Инцидент произошел около 19 часов. Девочка залезла на канат и начала качаться на нем. Крепление каната не выдержало. Очевидцы происшествия вызвали скорую помощь, которая увезла девочку в больницу, - сообщила глава Дзержинского района Екатерина Мусинова.

Выяснилось, что за содержание городка отвечает городское предприятие «Горзеленхозстрой». его директор Вера Кореневская сообщила, что обследование данное площадки проводилось только 25 июля. Тогда, по ее словам, все оборудование было в норме.

- Причиной обрыва каната стала неправильная эксплуатация. Канат предназначен для подъема и спуска по нему, а не для раскачивания, - пояснила Вера Кореневская.

Между тем, на предприятии приняли решение еще раз проверить все городки, которые находятся у них на балансе.

Известно, что родители ребенка пока не писали никаких заявлений по поводу падения дочери. При этом мэр Ярославля Владимир Волков дал поручение главе Дзержинского района связаться с семьей и при необходимости оказать необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU