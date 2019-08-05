Названа дата перекрытия движения по Тутаевскому шоссе в Ярославле

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-05T10:11:41+03:00

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Названа дата перекрытия движения на участке Тутаевского шоссе в Ярославле. На общегородском совещании в мэрии 5 августа власти сообщили, что это произойдет с 19 августа.

Напомним, закрытие участка от улицы Елены Колесовой до улицы Урицкого связано с ремонтом дороги. Весь транспорт, который сейчас ходит по этому отрезку, пустят в объезд - по улице Блюхера и Ленинградскому проспекту. Подробная схема организации движения в этом районе уже публиковалась. Кроме того, из-за работ укоротят маршрут троллейбуса №3. Он будет ездить от вокзала «Ярославль-Главный» до торгового центра «Рио». А троллейбус №4 и вовсе временно отменят. Временно вместо него пассажиров будет возить автобус №4т.

Автомобильное и автобусное движение должны восстановить с 3 ноября. А вот троллейбусы не вернутся на привычный маршрут, как минимум, до конца года.

Напомним, в Ярославле подрядчики не доделали ямочный ремонт в отведенный им срок.

ИСТОЧНИК KP.RU