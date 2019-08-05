Ярославец ограбил кассу магазина, старушку и угнал у прохожего велосипед

СЕГОДНЯ 09:45 2019-08-05T09:45:12+03:00

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34-летний ярославец зашел в продуктовый магазин, где попросил у сотрудницы торговой точки вызвать такси. Когда кассирша вышла на улицу, преступник воспользовался моментом и украл из кассы более 3 тысяч рублей.

Ранее этот же человек пришел на участок частного дома пожилой женщины. Он предлагал пенсионерке свою помощь, однако она попросила гостя уйти. После этого злоумышленник сорвал с шеи женщины цепочку и убежал. Ювелирное украшение грабитель сдал в ломбард. Его вернули ярославне.

Кроме этого, мужчина подозревается в похищении велосипеда. 30-летний ярославец позвонил в полицию и рассказал, что к нему на улице подошел молодой человек и попросил прокатиться на «железном коне». После этого хитрый преступник уехал.

По трем эпизодам возбуждены уголовные дела.

– Устанавливается причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений, – сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU