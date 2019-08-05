И вот опять: в Ярославле подрядчики не успели доделать в срок ямочный ремонт

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-05T09:39:40+03:00

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В 2019 году повторилась ситуация, с которой Ярославль сталкивался на протяжении многих лет. Подрядчики не успели в установленный срок доделать ямочный ремонт на улицах. Это было озвучено на общегородском совещании в мэрии 5 августа. Срок контракта истек 31 июля. К этому времени дорожники должны были заделать ямы на площади более 72,6 тыс. кв. метров - на улице 8 Марта, проспектах Машиностроителей, Ленинградском, Тормозном шоссе и других объектах. По факту работы пока проведены лишь на площади 63,5 тыс. кв. метров.

- Подрядчику было выписано 57 предписаний об устранении выявленных нарушений. Исполнено пока только восемь. Выписаны штрафы на сумму более 2,5 миллионов рублей, - сообщил руководитель «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярослав Овчаров.

Между тем, 20-30 августа мэрия намерена заключить второй контракт по ямочному ремонту. По нему работы будут идти осенью и зимой. Ремонтировать дороги в этот период будут литой асфальто-бетонной смесью, которая предназначена для укладки в холодную погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU