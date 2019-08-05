2019-08-05T09:39:40+03:00
Общество

И вот опять: в Ярославле подрядчики не успели доделать в срок ямочный ремонт

выбоины на дорогах продолжат заделывать осенью и зимой
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Дорожники не успели доделать ямочный ремонт в Ярославле.Дорожники не успели доделать ямочный ремонт в Ярославле.Фото: Мэрия Ярославля
Изменить размер текста:

В 2019 году повторилась ситуация, с которой Ярославль сталкивался на протяжении многих лет. Подрядчики не успели в установленный срок доделать ямочный ремонт на улицах. Это было озвучено на общегородском совещании в мэрии 5 августа. Срок контракта истек 31 июля. К этому времени дорожники должны были заделать ямы на площади более 72,6 тыс. кв. метров - на улице 8 Марта, проспектах Машиностроителей, Ленинградском, Тормозном шоссе и других объектах. По факту работы пока проведены лишь на площади 63,5 тыс. кв. метров.

- Подрядчику было выписано 57 предписаний об устранении выявленных нарушений. Исполнено пока только восемь. Выписаны штрафы на сумму более 2,5 миллионов рублей, - сообщил руководитель «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярослав Овчаров.

Между тем, 20-30 августа мэрия намерена заключить второй контракт по ямочному ремонту. По нему работы будут идти осенью и зимой. Ремонтировать дороги в этот период будут литой асфальто-бетонной смесью, которая предназначена для укладки в холодную погоду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Рыбинском лось выбежал на дорогу, «подрезал» легковушку и скрылся
В Ярославле появится акт, регулирующий ремонт фасадов исторических зданий
В Ярославле рабочий разбился, упав в шахту лифта с 17 этажа
В Ярославле осудили серийного вора, уклоняющегося от отбывания наказания
Штраф в 4 тысячи рублей: в Ярославской области руководитель лагеря дал ребенку лист для рисования и нарушил закон
Схватил кувалду и вышел из комнаты: пьяный ярославец угрожал пожилому отчиму убийством
В Рыбинске киберспортсмен тайно донатил в игру с карты своего друга
Где жители Рыбинска смогут бесплатно сделать тест на ВИЧ-инфекцию
В рыбинском полумарафоне «Великий хлебный путь» участвовали 1875 человек
На каких производствах ярославцы смогут зарабатывать хорошие деньги
Добрынинский мост в Ярославле будет ремонтировать группа компаний «ЕКС»
Судимый ярославец угнал машину, чтобы прокатиться на ней
В Рыбинске полицейские задержали пьяного водителя, лишенного прав
«Не надо было раскачиваться»: власти Ярославля прокомментировали ситуацию с упавшей с каната девочкой
Названа дата перекрытия движения по Тутаевскому шоссе в Ярославле
Ярославец ограбил кассу магазина, старушку и угнал у прохожего велосипед
Кража века: ярославский вор-форточник украл плиту и постельное белье
На выезде из Ярославля столкнулись 4 машины