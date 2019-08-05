Кража века: ярославский вор-форточник украл плиту и постельное белье
Хозяйка квартиры обратилась к правоохранителям
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В поселке Шестихино в Некоузском районе произошла квартирная кража. В полицию обратилась хозяйка жилища. Женщина рассказала, что грабитель проник в ее комнату, откуда украл телевизор, электрическую плиту и… постельное белье. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.
Правоохранители начали поиск злоумышленника. Им оказался 65-летний мужчина. Он сам во всем признался, а награбленное вернул местной жительнице.
– По факту кражи следственным подразделением МО МВД России «Некоузский» возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU