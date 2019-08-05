Кража века: ярославский вор-форточник украл плиту и постельное белье

СЕГОДНЯ 09:18 2019-08-05T09:18:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В поселке Шестихино в Некоузском районе произошла квартирная кража. В полицию обратилась хозяйка жилища. Женщина рассказала, что грабитель проник в ее комнату, откуда украл телевизор, электрическую плиту и… постельное белье. Сумма ущерба составила более 12 тысяч рублей.

Правоохранители начали поиск злоумышленника. Им оказался 65-летний мужчина. Он сам во всем признался, а награбленное вернул местной жительнице.

– По факту кражи следственным подразделением МО МВД России «Некоузский» возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU