На выезде из Ярославля столкнулись 4 машины

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-05T09:10:12+03:00

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Автомобили попали в дорожно-транспортное происшествие на перекрестке у Нефтеперерабатывающего завода.

По предварительной информации две машины – белый внедорожник и отечественная «Лада» не поделили левую полосу. А малиновая «Киа» и черный седан врезались в друг друга мордами на перекрестке. «Киа» вывозили с места аварии на эвакуаторе.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. О пострадавших данных пока нет, но специалисты центра медицины катастроф на месте ДТП работали.

В минувшее воскресенье почти в это же время произошло ДТП у поворота на Чурилковское кладбище – в Ярославле ищут свидетелей этой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU