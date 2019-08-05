2019-08-05T09:10:12+03:00
Происшествия

На выезде из Ярославля столкнулись 4 машины

ДТП произошло вчера, 4 августа, около двух часов дня
Мария СОКОЛОВА
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У НПЗ в Ярославле столкнулись 4 машины. ВК/Первый ярославский автопорталУ НПЗ в Ярославле столкнулись 4 машины. ВК/Первый ярославский автопортал
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Автомобили попали в дорожно-транспортное происшествие на перекрестке у Нефтеперерабатывающего завода.

По предварительной информации две машины – белый внедорожник и отечественная «Лада» не поделили левую полосу. А малиновая «Киа» и черный седан врезались в друг друга мордами на перекрестке. «Киа» вывозили с места аварии на эвакуаторе.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. О пострадавших данных пока нет, но специалисты центра медицины катастроф на месте ДТП работали.

В минувшее воскресенье почти в это же время произошло ДТП у поворота на Чурилковское кладбище – в Ярославле ищут свидетелей этой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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