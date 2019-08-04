В Рыбинске на детской площадке придавило 9-летнего мальчика
Ребенок запускал на детской площадке напротив дома на проспекте Мира самолет. Игрушка приземлилась в лужу рядом с двухметровой горкой, которая была не закреплена.
- Сын потянулся доставать самолет, держась за горку, ну и вся эта конструкция упала ему на грудь, он оказался зажат в луже, - рассказал отец. - Пришел домой весь сырой и в ссадинах
Хорошо, что рядом были его друзья мальчика, которые и помогли ему выбраться.
Как выяснилось, подобное на детских площадках Рыбинска случается не впервые.
- У меня недавно тоже чуть сын не пострадал от трухлявого грибка. Во время игры ребенок облокотился, и здоровущая шляпа гриба упала чуть не на него, - пожаловалась Оля Лаврова.
Детские площадке в регионе в последнее время превращаются в опасные места. В эту субботу на детской площадке в Ярославле пострадала девочка.
ИСТОЧНИК KP.RU