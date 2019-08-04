В Рыбинске на детской площадке придавило 9-летнего мальчика

4 Авг. 20:44 2019-08-04T20:45:45+03:00

ЧП на детских площадках в Ярославской области происходит не впервые. ВК/Подслушано в Рыбинске

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Ребенок запускал на детской площадке напротив дома на проспекте Мира самолет. Игрушка приземлилась в лужу рядом с двухметровой горкой, которая была не закреплена.

- Сын потянулся доставать самолет, держась за горку, ну и вся эта конструкция упала ему на грудь, он оказался зажат в луже, - рассказал отец. - Пришел домой весь сырой и в ссадинах

Хорошо, что рядом были его друзья мальчика, которые и помогли ему выбраться.

Как выяснилось, подобное на детских площадках Рыбинска случается не впервые.

- У меня недавно тоже чуть сын не пострадал от трухлявого грибка. Во время игры ребенок облокотился, и здоровущая шляпа гриба упала чуть не на него, - пожаловалась Оля Лаврова.

Детские площадке в регионе в последнее время превращаются в опасные места. В эту субботу на детской площадке в Ярославле пострадала девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU