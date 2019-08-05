Вынесло на обочину: в Ярославле разыскивают свидетелей ДТП на перекрестке у кладбища
Авария случилась с начинающим водителем
Иномарка на повороте у Чурилковского кладбища в Ярославле вылетела в кювет. ВК/Алексей Норский/ "Подслушано у водителей"
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В субботу, 3 августа, в 2 часа дня на юго-западной окружной дороге у поворота в сторону Чурилковского кладбища на обочину вынесло автомобиль «Пежо», который, по словам очевидцев ДТП, «кувырнулся в кювет». В результате ДТП у иномарки оторвано колесо и большая вмятина на левой стороне.
Как утверждают в соцсетях свидетели аварии, на машине была наклейка с восклицательным знаком – «начинающий водитель».
- Ребята, нужна помощь, проезжал ли кто мимо с видеорегистратором на чурилковском перекрестке, - написал в соцсетях Алексей Норский.
ИСТОЧНИК KP.RU