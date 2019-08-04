В Ярославской области ищут пенсионерку с пластмассовым ведром

4 Авг. 17:06 2019-08-04T17:06:40+03:00

Пропавшая пенсионерка из Рыбинского района нуждается в медицинской помощи. ВК/Поисковый отряд "Лиза Алерт"

Изменить размер текста: A A

72-летняя Татьяна Васильевна Масина из деревни Дорогушино Рыбинского района ушла вчера в лес и до сих пор не вернулась.

Особые приметы пропавшей: рост 170 см, среднего телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Предположительно, была одета в темную куртку, спортивные штаны и резиновые сапоги. При себе имела пластмассовое ведро. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефону 112 или на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8 800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU