2019-08-04T17:06:40+03:00
Общество

В Ярославской области ищут пенсионерку с пластмассовым ведром

Она пропала вчера, 3 августа
Мария СОКОЛОВА
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Пропавшая пенсионерка из Рыбинского района нуждается в медицинской помощи. ВК/Поисковый отряд "Лиза Алерт"Пропавшая пенсионерка из Рыбинского района нуждается в медицинской помощи. ВК/Поисковый отряд "Лиза Алерт"
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72-летняя Татьяна Васильевна Масина из деревни Дорогушино Рыбинского района ушла вчера в лес и до сих пор не вернулась.

Особые приметы пропавшей: рост 170 см, среднего телосложения, седые волосы, голубые глаза.

Предположительно, была одета в темную куртку, спортивные штаны и резиновые сапоги. При себе имела пластмассовое ведро. Женщина нуждается в медицинской помощи.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефону 112 или на горячую линию отряда «Лиза Алерт» 8 800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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